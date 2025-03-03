Закатка, шишига и вехотка: Названы самые распространённые в России слова-регионализмы

Наиболее популярными словами-регионализмами в России оказались «закатка» (герметическая укупорка консервных банок), «сопка» (холм, небольшая гора) и «поребрик» (выступ, окаймляющий край тротуара, дороги). Чаще всего их употребляют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях, а также в Петербурге. Об говорят результаты исследования, опубликованного «Газетой.ru».

Четвёртую строчку занимает слово «темпер» — в значении «температура». Им любят пользоваться в Амурской области. На пятом месте «вехотка» — так называют мочалку жители Иркутска.

За пределами топ-5 расположились «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия), «строганина» (свежезамороженная рыба или мясо, нарезанная стружкой, Сибирь) и «шишига» (нечистая сила, живущая за печкой, или автомобиль ГАЗ-66, Вологодская область). Чаще остальных россиян регионализмами в речи пользуются люди старше 60 лет, а молодёжь до 24 применяют как шутки и мемы. Сильнее всего за регионализмы держатся жители Северной столицы.