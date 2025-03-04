Неумолимая планета. Учёные предрекли скорый ледниковый период из-за смещения земной оси Геофизики сопоставили изменения на планете за последние 900 тысяч лет и поделились тревожным прогнозом. 3 марта, 21:27 Учёные предрекли скорый ледниковый период. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Ещё великий древнегреческий астроном Гиппарх во II столетии до нашей эры обратил внимание, что каждый год весеннее равноденствие наступает на 20 минут раньше. Он понял, что так происходит из-за постепенного смещения земной оси. В наши дни мы знаем, что за 26 тысяч лет ось вращения нашей планеты описывает вокруг полюса примерно такой круг.

Прецессия земной оси. Фото © science.nasa

Из-за этого времена года на планете как бы меняются местами: когда ось через 12 тысяч лет будет с противоположной стороны этого невидимого круга, январь в северном полушарии станет летним месяцем, а вот в южных странах в это время года будет сравнительно холодно. Это не значит, что в Австралии похолодает, а в Сибири потеплеет: зима и лето остаются такими же, как были, они лишь меняются местами.

Но дело в том, что по мере этого смещения — так называемой прецессии оси — ещё и немного меняется угол её наклона по отношению к той плоскости, в которой Земля обращается вокруг Солнца. Собственно говоря, благодаря этому наклону, как известно, мы и наблюдаем смену времён года. И чем больше наклон — тем больше амплитуда сезонного колебания температур.

Сейчас этот угол составляет 23,4 градуса, но это не навек зафиксированное положение: в XIX тысячелетии до нашей эры этот угол составлял 24,5 градуса. То есть сейчас он уменьшается и примерно через десять тысяч лет достигнет своего минимума — 22,1 градуса. Притом, что интересно, это изменение угла происходит не за 26 тысяч лет по мере вышеупомянутого «описывания круга», у него своя цикличность: это происходит с периодом в 41 тысячу лет.

Изменение угла наклона земной оси. Фото © science.nasa

Есть и ещё один «нюанс»: орбита вращения Земли вокруг Солнца тоже не всегда одинакова. Как объясняют учёные, на самом деле планета никогда не оказывается ровно там же, где побывала во время прохождения предыдущего оборота. Опять же незаметно в мизерных масштабах существования человечества — в течение сотен тысяч лет орбита Земли становится то чуть более, то чуть менее вытянутой: меняется так называемый эксцентриситет.

Изменение эксцентриситета орбиты Земли. Фото © science.nasa

Ещё в 1930-е годы сербский астрофизик Милутин Миланкович пришёл к выводу, что Земля реагирует на все эти космические колебания: они отражаются на ней в виде глобальных климатических изменений. Позже геологи нашли доказательства тому, что два-три миллиона лет назад действительно как раз каждую 41 тысячу лет происходили оледенения. Эта связь климата с движением планеты по космическому пространству получила название циклов Миланковича.

Правда, примерно 800 тысяч лет назад ледниковые периоды почему-то стали повторяться уже в среднем каждые сто тысяч лет. И это заставило усомниться в том, что сербский учёный был прав. Так вот, недавно учёные заново просмотрели историю изменений климата на Земле за последние 900 тысяч лет и заявили, что гипотеза Миланковича вполне объясняет и их: пусть и не так очевидна зависимость от наклона земной оси, но вкупе с меняющейся вытянутостью орбиты он становился причиной оледенений и межледниковий.

Но самый интересный вывод по итогам этого исследования в том, что собранные данные позволяют составить прогноз: судя по тому, как меняется орбита Земли и смещается её ось, примерно через десять тысяч лет планету ожидает новый ледниковый период. Ось будет наклонена всего на 22 градуса, и учёные говорят, что за этим последует глобальное похолодание. Впрочем, ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин в этом сомневается.

— Один градус, что называется, погоды не сделает. Я не думаю, что от этого что-то изменится. Если это произойдёт, немного распределится по-другому температура от одного полюса к другому. Это скорее синоптические изменения, а не климатические. Будут немного смещаться времена года, будут сезонные изменения. Климат будет менее резким. Ближе к экватору он будет мягче, а на полюсах он будет холодным. Но я не вижу в этом картины ледникового периода, — заверил кандидат геолого-минералогических наук.

Авторы Адель Романенкова