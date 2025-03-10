Как правнуки Леонида Брежнева регистрируют секс-игрушки и судятся за долю в бывшем советском санатории Life.ru выяснил, чем занимаются и на что живут наследники генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. 9 марта, 21:15 Наследники генсека Леонида Брежнева — участники судебных тяжб. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, © Wikimapia, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daria.brezhneva

Что известно про внуков Брежнева

Правнуки Леонида Ильича — Дмитрий и Леонид Брежневы. Они дети умершего в 2018 году Андрея Брежнева (внук генсека), который работал в МИД и Министерстве торговли СССР.

Братьям достались в наследство и роскошные квартиры в номенклатурных домах, и бизнес, связанный с приватизацией крымских советских санаториев.

Правнуки генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева: слева его тёзка Леонид Брежнев с супругой, справа Дмитрий Брежнев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daria.brezhneva, © Linkedin / dmitry-brezhnev

Старшему, Леониду Брежневу, 40 лет. Он отучился в столичном Военном университете имени Александра Невского, долгое время трудился военным переводчиком в индийском представительстве Рособоронэкспорта, а потом занялся бизнесом. Как выяснил Life.ru, пару лет назад Дмитрий сертифицировал для продажи в России вибраторы китайской марки, такие сейчас можно купить на любом отечественном маркетплейсе за 3 тысячи рублей.

Леонид Брежнев женат и растит двух дочек. Именно он, когда требуется, присутствует на торжественных мероприятиях, связанных с памятью легендарного прадеда.

Младшему из братьев, Дмитрию Брежневу, 39 лет. Российская пресса ранее писала, что он отучился на политолога в британском Оксфорде и остался жить в Англии. Однако, судя по соцсетям, это не так. Начиная с 2014-го Дмитрий работает менеджером по развитию бизнеса в крупнейших отечественных IT-компаниях. Несколько лет назад он устроил большую распродажу музыкального оборудования, в том числе выставил на продажу за 100 тысяч рублей рокерскую гитару.

Элитные брежневки для Брежневых

Братья Брежневы пользовались и пользуются роскошной недвижимостью, построенной при их прадеде. Речь о студии, трёшке, пяти- и семикомнатной квартирах суммарной стоимостью свыше полумиллиарда рублей в номенклатурных элитных брежневках на Патриарших прудах — в Гранатном переулке и на улице Спиридоновке. Вероятно, некоторые из этих квартир сдаются. А одна из них сейчас продаётся за 80 миллионов рублей.

Также братья занимали две жилплощади общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей в построенном при Юрии Лужкове лакшери-доме ЖК «Дипломат» в районе Якиманка.





Активы правнуков Брежнева в Крыму

Но самое ценное, что досталось братьям в наследство от отца, — это созданная в нулевых годах крымская фирма «Южная Ривьера плюс». По бумагам основным видом её деятельности являются забор, очистка и распределение воды. Доходов формально нет. Однако из судебных тяжб можно сделать другой вывод. Эта компания получила на правах собственности часть имущества советского туристическо-оздоровительного комплекса «Карабах» в Алуште, в том числе дома, склад, трансформаторную подстанцию, резервуары, фекальный насос, водопроводную и канализационную сети.

Дмитрий и Леонид Брежневы владеют на равных паях фирмой «Южная Ривьера плюс», которую основал их покойный отец. Фото © spark-interfax

В последние десять лет «Южная Ривьера плюс» очень часто мелькает в судебных сводках, вероятно, чтобы сохранить, выгодно продать или даже приумножить свои активы. Так, в конце прошлого года компания Брежневых подала иски с претензией на долю в земельном участке площадью 10 гектаров и на дополнительные доходы с местных и туристов. Какое в итоге принято решение по обоим случаям, неясно. «Южная Ривьера плюс» разрешила эти вопросы во внесудебном порядке и просто отозвала иски.

Территория, на долю в которой претендовала компания Брежневых. Фото © rosreestr, © yandex

Компания Брежневых претендовала на территорию основанной в XIX веке усадьбы Петра Кёппена — это первый русский учёный, системно изучивший Тавриду. После революции его родовое имение перешло Харьковскому политеху и превратилось в популярнейший среди советских граждан санаторий «Карабах». Данная территория включает в себя также исторический парк и прибрежную полосу. Сейчас всё это в упадке. Даже пляж, как говорят местные, стал опасным и аварийным.

— Из-за судебных споров насчёт того, кто кому какой кусок турбазы продал, кто что купил и вообще имел ли на это право, основная часть бывшего имения и новых построек ТОК «Карабах» стала приходить в упадок ускоренными темпами. На днях не получилось прогуляться в кёппеновском парке, ко мне быстро подошёл охранник с просьбой покинуть территорию, мотивировав это тем, что она частная, — грустит в своём блоге местный житель, художник Виктор Фецит.

Судя по базе СПАРК, в настоящий момент большая часть бывшего санатория «Карабах» выкуплена серьёзными девелоперскими структурами из Санкт-Петербурга. У местных есть версия, что вскоре на этом месте может появиться элитный спа-центр, и они надеются, что новый собственник также приведёт в порядок и парк с пляжем.

Но пока строительство даже не начиналось. Возможно, простой связан с тем, что компания Брежневых «Южная Ривьера плюс» постоянно подаёт иски к новым собственникам и до сих пор сохраняет права на ряд активов санатория.







Согласно судебным материалам, «Южная Ривьера плюс» распродала по квартирам один из гостевых коттеджей санатория по адресу: улица Кеппёна, 9а. Если верить базе ЕГРН, речь не о старой развалюхе, а о новом, построенном в 2007 году здании площадью свыше 1200 квадратов. Его фотографий в Интернете нет. Цена сделок неизвестна. Среди покупателей засветились сам основатель «Южной Ривьеры плюс» покойный Андрей Брежнев, а также его друг детства Александр Струев.

Изначально «Южная Ривьера плюс» была зарегистрирована в распроданном гостевом коттедже на улице Кеппёна, но незадолго до спецоперации сменила прописку. Теперь её адрес совпадает с мини-отелем и чайханой на улице Алуштинской в селе Кипарисовое. Формально управляет этим комплексом семья того самого Александра Струева.















Авторы Пётр Егоров