Reuters внезапно начало прямую трансляцию с майдана в Киеве

Агентство Reuters внезапно начало прямую трансляцию с площади Независимости в Киеве. Произошло это сразу после того, как Белый дом заявил о приостановке военной помощи Украине.

В прошлый раз Reuters внезапно начало трансляцию с майдана Незалежности 18 февраля, но вскоре стрим оперативно прервали, как только поступила жалоба главы киевской ОВА Тимура Ткаченко. Отметим, что украинские власти запретили подобные эфиры после начала боевых действий, ссылаясь на соображения безопасности.