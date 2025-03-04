Захарова рассказала, как живущие за границей россияне всё чаще просят привезти отечественные игрушки

Россияне, живущие за границей, всё чаще просят родных привозить в подарок детям развивающие игрушки отечественного производства. Об этом на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, граждане России, проживающие за рубежом, нередко становятся «истинными хранителями ценностей», которые скрыты в русских игрушках. Это связано с тем, что некоторые страны превращают игрушки «из предмета воспитания и образования в инструмент нанесения ребёнку непоправимого ущерба, в том числе для ментального здоровья».

Напомним, что в России проходит конкурс по разработке отечественных игр и игрушек «Родная игрушка». Его организовало Российское общество «Знание» совместно с Движением первых. Цель конкурса — стимулирование разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, всего на конкурс поступило 28 тысяч заявок, из них три тысячи — от самих детей. Следующим этапом, который продлится до 16 мая, станет создание моделей игр и игрушек.