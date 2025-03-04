«Символ для поколения»: Друг Расторгуева рассказал о состоянии здоровья солиста «Любэ»

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев находится в отличной физической форме и не испытывает проблем со здоровьем. Артист активно выступает, проводя аншлаговые концерты в Кремле и гастролируя по регионам России. Об этом NEWS.ru рассказал поэт и автор песен Александр Шаганов, который недавно встретил 68-летнего коллегу.

«Я его встретил на днях. Он в прекрасной форме, провёл три аншлаговых концерта в Кремле. В жёстком графике даёт концерт за концертом и по регионам нашей страны. Он символ для поколения», — отметил Шаганов.

Поэт добавил, что они с Расторгуевым знакомы уже много лет. Шаганов является автором таких известных хитов «Любэ», как «Батяня-комбат» и «Выйду ночью в поле с конем». Вторая композиция знакома практически каждому россиянину, уверен поэт.

«Песня понятна и школьнику, и его дедушке. Они могут самозабвенно исполнить её вместе. Редкие песни вызывают одинаковые чувства у разных поколений. Она появилась в 1993-м, в августе, в ту неделю я сочинил две песни: «Батяня-комбат» и «Выйду ночью в поле с конем», — рассказал Шаганов.