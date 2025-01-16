В Перском крае придумали новое название улице, которая сейчас именована в честь Курта Кобейна. Активисты движения «Ветераны России» предложили переименовать её в честь российского исполнителя, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.

«Курт Кобейн, хоть и является известной фигурой в мире музыки, но не имеет никакого отношения к российской культуре. Более того, его образ жизни трудно назвать примером для подражания. Название улицы в его честь вызывает вопросы: действительно ли это отражает ценности и приоритеты нашего общества», — заметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Там напомнили, что Расторгуев за свою карьеру смог получить огромное количество наград, а его песни — это «гимн любви к Родине, вдохновляющий поколения». Композиции стали частью российского культурного наследия и поддерживают боевой дух бойцов СВО. Резяпов уверен, что переименование улицы в честь солиста «Любэ» станет символом уважения к российским культурным и патриотическим ценностям.

Председатель «Ветеранов России» уже направил по этому поводу официальное обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Также документ выслали министру культуры России Ольге Любимовой.