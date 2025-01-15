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15 января, 12:09
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Улицу Курта Кобейна под Пермью могут переименовать из-за его «постыдной» смерти

В урочище Зыковское поле Пермского края могут переименовать улицу Курта Кобейна. Местные власти не одобряют «постыдные» обстоятельства смерти музыканта, сообщает Ural Mash.

Улицу Курта Кобейна под Пермью могут переименовать. Видео © Telegram / Ural Mash

«Он, видите, умер от передозировки наркотиков — это не самый лучший пример для подражаний», — заявляют чиновники.

В 2018 году жители СНТ «Радуга» решили увековечить память любимого рок-исполнителя: на общем собрании проголосовали и передали документ главе Краснослудского поселения. Она подписала его, заявив, что тогда не имела ничего против, хотя и не слушает «Нирвану». В настоящее время на улице всего два земельных участка и одна табличка.

Администрация округа узнала о названии лишь несколько дней назад. Власти заявили, что изменят название, но только если этого захотят жители.

Во Львове появится улица, названная в честь убитой русофобки Фарион
Во Львове появится улица, названная в честь убитой русофобки Фарион

Ранее Life.ru рассказал, что в России переименовали один из городов. Президент Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова в Ростов Великий. На сегодняшний день это один из важных центров православия и культуры в РФ.

Обложка ©

Telegram / Ural Mash

Наталья Афонина
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