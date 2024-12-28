Ростов переименован в Ростов Великий

Ростов Великий расположен на берегу реки Нерли. Он является административным центром Ростовского района. Город был основан в 862 году и имеет богатую историю, связанную с развитием торговли и ремесел. Также он является важным центром православия и культуры в России.

Инициатива о переименовании города была представлена Ярославской областной думой ещё в августе. Законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Решение обусловлено тем, что Ростов Великий обладает историческим значением и широко известно в российском обществе. Город упоминается под этим именем в летописных документах и исторических исследованиях, что свидетельствует о его глубоких корнях в отечественной истории.