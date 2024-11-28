Во Львове появится улица, названная в честь убитой русофобки Фарион
Техническую улицу во Львове переименуют в честь убитой Ирины Фарион
Во Львове планируется переименование Технической улицы в честь убитой экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Улица расположена рядом с улицей Бандеры, а также вблизи студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и университета Ивана Франка, где она училась.
Ирина Фарион была известна своими ультранационалистическими взглядами и активной популяризацией украинского языка. На этой почве у неё возник конфликт с националистическим батальоном «Азов»*, так как она критиковала его военнослужащих за использование русского языка.
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power**. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
* Признан в России террористическим и запрещённым
**Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.