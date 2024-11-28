«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 15:40

Во Львове появится улица, названная в честь убитой русофобки Фарион

Техническую улицу во Львове переименуют в честь убитой Ирины Фарион

Во Львове планируется переименование Технической улицы в честь убитой экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки
Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки

Улица расположена рядом с улицей Бандеры, а также вблизи студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и университета Ивана Франка, где она училась.

Ирина Фарион была известна своими ультранационалистическими взглядами и активной популяризацией украинского языка. На этой почве у неё возник конфликт с националистическим батальоном «Азов»*, так как она критиковала его военнослужащих за использование русского языка.

Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО

Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power**. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.

* Признан в России террористическим и запрещённым

**Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Wikipedia

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Ирина Фарион
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar