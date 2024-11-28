Во Львове появится улица, названная в честь убитой русофобки Фарион

Во Львове планируется переименование Технической улицы в честь убитой экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Улица расположена рядом с улицей Бандеры, а также вблизи студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и университета Ивана Франка, где она училась.

Ирина Фарион была известна своими ультранационалистическими взглядами и активной популяризацией украинского языка. На этой почве у неё возник конфликт с националистическим батальоном «Азов»*, так как она критиковала его военнослужащих за использование русского языка.