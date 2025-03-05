С 1 апреля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько Целый ряд социальных выплат будет повышен с 1 апреля. Прибавку сделают на федеральном и региональном уровне. Какие выплаты повысят? 4 марта, 21:20 Социальные выплаты вырастут с 1 апреля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 апреля 2025 года повысят социальные пенсии. Это плановая индексация, но в этом году прибавка будет больше, чем в прошлом. Социальные пенсии получают те, кто по каким-либо причинам не получил право на страховую. Возраст выхода на заслуженный отдых тут выше (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин). Есть также социальные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Повысят с 1 апреля 2025 года такие виды пенсий: социальная пенсия по старости, (её получают те, у кого не хватает стажа работы); пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста; пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера; социальная пенсия по инвалидности (её получают инвалиды всех групп, не имеющие стажа, дети-инвалиды, инвалиды с детства); пенсия по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Кроме того, повысят социальную пенсию по случаю потери кормильца. Она положена детям до 18 лет, а если они обучаются в очной форме, то до 23 лет. Имеются в виду дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также дети умершей одинокой матери. Социальная пенсия выплачивается, если умершие родители или родитель не имели стажа или стаж работы у них минимален, и при назначении страховой пенсии размер выплат будет ниже социальной.

— Вырастет и пенсия по случаю потери кормильца, которая была назначена в случае смерти военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов, членам их семей. Повысят также пенсию по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, достигшим определённого возраста и при наличии стажа не менее пяти лет, — пояснила Оксана Красовская.

Эти виды пенсий планируется проиндексировать на 14,75%. Напомним, что сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 7 689,83 рубля. Размер социальной пенсии по инвалидности: у инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 18 455,42, инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 15 379,73, инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) — 7 689,83, инвалидов III группы — 6 536,41.

Размер социальной пенсии по потере кормильца тоже различается. Дети до 18 лет, а также старше этого возраста обучающиеся очно, потерявшие одного из родителей, получают 7 389,83 рубля. Если они потеряли обоих родителей или одинокую мать, то 15 379,73.

— В некоторых регионах будет также произведена индексация социальных выплат. Так, к примеру, с 1 апреля 2025 года в Орловской области будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 1,01%. Прибавку получат ветераны труда РФ, ветераны труда Орловской области, жертвы политических репрессий, — добавила Оксана Красовская.

Кстати, в Социальном фонде России отметили, что одним из вариантов распоряжения материнским капиталом сегодня являются ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Его могут выбрать семьи с невысокими доходами. Право на выплаты зависит от прожиточного минимума в регионе, где живёт семья.

— Саму выплату из маткапитала делают в размере регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас это 17,2 тыс. рублей в среднем по стране (федеральный прожиточный минимум ребёнка). Если прожиточный минимум изменится, то пособие семье пересчитывается автоматически. Никуда обращаться не нужно, — пояснили в СФР.

При этом для оформления выплаты владельцу сертификата нужно подать заявление в Социальный фонд. Деньги можно получать на любого ребёнка младше трёх лет. Можно также получить средства на нескольких детей, если при этом не превышен уровень доходов, дающий семье право на выплату.

Авторы Нина Важдаева