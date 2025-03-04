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4 марта, 20:42

Российский истребитель напугал французский БПЛА над Средиземным морем

Лекорню: Су-35 ВС РФ опасно сблизился с французским БПЛА над Средиземным морем

Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 приблизился к французскому беспилотному летательному аппарату Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Су-35 ВС РФ напугал французский БПЛА над Средиземным морем. Видео © X / SebLecornu

«Российский Су-35 совершил опасный манёвр по отношению к французскому дрону Reaper, который выполнял разведывательную миссию в восточной части Средиземного моря»,написал Лекорню на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, российский истребитель якобы трижды пролетел слишком близко к дрону, что могло привести к потере управления французским аппаратом.

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Ранее стало известно, что филиппинский истребитель FA-50 исчез с радаров во время ночных тактических учений, и судьба пилотов остаётся неизвестной. ВВС Филиппин проводят обширную поисково-спасательную операцию.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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