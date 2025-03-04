Российский истребитель напугал французский БПЛА над Средиземным морем

Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 приблизился к французскому беспилотному летательному аппарату Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Су-35 ВС РФ напугал французский БПЛА над Средиземным морем. Видео © X / SebLecornu

«Российский Су-35 совершил опасный манёвр по отношению к французскому дрону Reaper, который выполнял разведывательную миссию в восточной части Средиземного моря», — написал Лекорню на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, российский истребитель якобы трижды пролетел слишком близко к дрону, что могло привести к потере управления французским аппаратом.