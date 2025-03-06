Кошмар на мойке «Леон». Как группировка отморозков в Каменске-Уральском наводила ужас на местную молодёжь В Каменске-Уральском полным ходом идёт расследование резонансного дела группировки, которая похищала людей и жестоко над ними издевалась на местной автомойке. В СИЗО находится и их лидер, 20-летний Давид Анашкин. Что известно об этой группировке? 5 марта, 21:15 Автомойка в Каменске-Уральском стала логовом банды. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Luis_Monasterio, Elnur

В Каменске-Уральском Свердловской области набирает обороты громкое уголовное дело, возбуждённое после того, как местные подонки похитили и пытали на камеру двух девчонок. В СИЗО отправлено уже пять отморозков, включая их лидера, 20-летнего Давида Анашкина. Ужасающий факт: инцидент произошёл третьего января, заявление было подано четвёртого, но расследовать дело по-настоящему начали лишь в двадцатых числах февраля, и то лишь благодаря случайности.

Как и за что пытали девчонок в Каменске-Уральском

По данным силовиков, 20-летнему местному жителю Давиду Анашкину приглянулась едва отметившая совершеннолетие Аня. Она не ответила ему взаимностью, проигнорировала все его подкаты и не пригласила на новогоднюю вечеринку к своей 17-летней подруге Кате (имя изменено). Давид настырно названивал девчонкам с разных номеров и не принимал отказа. В конце концов Катя не выдержала, взяла трубку и резко ответила ему. Telegram-каналы опубликовали её видеосообщения. В них нет ничего такого. Самое грубое, что сказала Катя, — это рифмовка «Анашкин-*******». Однако друзья Давида сейчас настаивают на другой версии. Мол, она ещё и оскорбила его умерших родителей, потому-то он и рассвирепел. Доказательств их утверждениям нет.

Аня и Катя не придали значения ссоре. Как оказалось, совершенно зря. По версии следствия, отвергнутый кавалер решил проучить их. На помощь Давид Анашкин позвал 16-летнего брата, 17-летнего Д., 19-летнего Ивана Петрова и 20-летнего Виктора Кухтина. Судя по соцсетям, они здоровенные парни, которые всегда были не прочь подраться, особенно если сила на их стороне. Вечером 3 января они вызвали на «серьёзный» разговор Катю. Она вышла с двумя несовершеннолетними подругами Леной и Машей. Согласно их показаниям, на улице девчонок затолкали в ВАЗ-2114 и Ford, отобрали телефоны и заставили выманить «зазнобу» Давида Аню. Когда девушка спустилась, её также запихнули в автомобиль, причём только со второй попытки, первую пресекли прохожие.

Похищенных девчонок повезли на автомойку «Леон» на улице Карла Маркса. Что происходило дальше, снято на камеру одним из мучителей. По Сети гуляет 18-минутное видео. Это страшные кадры, особенно если знать, что подруг мучили несколько часов.

Аню и Катю раздели, поставили на колени, оскорбляли, били, обливали ледяной водой и химической пеной, вставляли шланг в рот, угрожали, что, если девочки проговорятся, их продадут в проститутки или закопают в лесу, а родителей вырежут. При этом незапланированных жертв, Лену с Машей, изверги не трогали, но заставляли смотреть. Ужасная деталь: мойка «Леон» как ни в чём не бывало работала. После окончания экзекуции мучители «галантно» развезли жертв по домам.

Чудовищные пытки девушек на автомойке потрясли буквально всю страну. Фото © Telegram / BAZA

Почему расследование забуксовало

Девочки рассказали всё старшим. Родители повели их в травмпункт снять побои и обратились в МВД. По данным пострадавшей стороны, полиция вроде бы сразу взялась за дело, очертив состав нескольких тяжких преступлений: похищение, понуждение к действиям сексуального характера, избиение. Но в итоге… всех подонков отпустили. Следователь якобы посчитал, что никакого похищения не было, раз девушек отвезли домой, и возбудил дело по нетяжкой статье — «хулиганке».

— То есть можно увозить, издеваться, главное — привезти обратно, и ничего не будет? Ребята похулиганили? — возмущались родные Ани.

Хуже того — измученным девчонкам стали поступать угрозы, бедняжки до сих пор боятся выходить на улицу, даже в магазин на первом этаже.

Пока Давид Анашкин находился на свободе, он пытался замести следы. Снёс аккаунт, удалился из чатов, почистил сообщения в соцсетях.

Удивительно отреагировала прокуратура Каменска-Уральского.

— Прокурор города Дмитрий Ершов провёл разъяснительно-профилактическую беседу с подростками, совершившими противоправные действия, — такое сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«Счастливый случай», из-за которого видео попало в Сеть

Видео с издевательствами над девочками полицейские получили благодаря случайности. Через несколько дней после инцидента одного из истязателей, Ивана Петрова, остановил патруль ГИБДД. Сотрудники заподозрили, что он под воздействием наркотических веществ. Пробили его по фамилии, и якобы всплыло, что Иван в разработке из-за махинаций с банковскими картами. Эту информацию раскрыла юрист потерпевших Юлия Майорова.

По её словам, уже в отделении Петров пытался почистить телефон, но ему не дали правоохранители. В итоге он добровольно показал видео с пытками. Якобы он не сомневался, что там ничего такого и от него отстанут. Иван Петров ошибся. Видео слили в Сеть, и оно быстро набрало миллионы просмотров. Резонанс вышел общероссийский. Сюжет подхватили журналисты из Москвы. Ситуация возмутила главу СКР Александра Бастрыкина.

Уголовное дело переквалифицировали: к «хулиганке» добавили ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Это грозит наказанием до 12 лет заключения.

Двое отморозков, Виктор Кухтин и Иван Петров, успели до ареста засветиться в телешоу. Они надеялись разжалобить публику, но не получилось. Буквально на выходе со съёмок их ждали правоохранители.

Всех парней, участвовавших в истязаниях, арестовали в течение полутора недель. Последним отправили в СИЗО Виктора Кухтина. Он утверждает, что якобы просто сидел за рулём. Однако одна из жертв утверждает, что в момент истязаний он находился в здании.

Автомойка и пыточная

Давид Анашкин действительно рос без родителей. Отца его не видели даже друзья. Мать сильно болела и умерла лет шесть назад. Воспитывала бабушка. Она сейчас выгораживает его. Помогал-ухаживал, был спортсменом-мотокроссником, учился в техникуме. Но по ходу следствия и в суде выяснилось, что мотокросс он давно забросил, учебные занятия почти не посещал и в основном торчал на автомойке, куда устроился работать.

Давид Анашкин в школе мотокросса. Фото © школатвс-ку.рф

Его 16-летний брат и 17-летний Д. заявили в суде, что раскаиваются и больше не будут так поступать.

Достойно принял арест Иван Петров. По неподтверждённым данным, он учится на сотрудника МВД. Интересно, что Петров пока не фигурант основного уголовного дела. Его задержали по подозрению в других пытках на той же автомойке в декабре 2024 года.

Один из извергов Виктор Кухтин. Фото © VK / Виктор Кухтин

Как считает следствие, Давид Анашкин с Петровым тогда вывезли на автомойку 16-летнюю девочку и её 17-летнего парня за долги.

— Мой парень, который дружил с Анашкиным, убедил меня открыть банковскую карту для каких-то денег. Но об этом я узнала, когда заметила странные пополнения. Когда показала это парню, он предложил их украсть. Я отговаривала его. После этого Давид с друзьями стали искать нас, — рассказала потерпевшая девочка местному изданию.

Она говорит, что в два часа ночи их привезли на автомойку на улице Карла Маркса и продержали там до шести утра. Её парня били битами и палками, а у неё остались синяки. Среди бандитов был взрослый мужчина — лет 35.

Адвокат потерпевших Юлия Майорова считает, что банда с автомойки могла заниматься обналичиванием денег с банковских карт — были дропами. Life.ru нашёл косвенные подтверждения её словам. Анашкин и его друзья пользовались множеством телефоных номеров, в том числе не принадлежащим им.

Остаётся вопрос, почему до сих пор не названы арендаторы автосервиса. Собственник Елена оказалась ни при чём. Она ещё год назад сдала бизнес местным авторитетным коммерсантам, которых теперь боится назвать по имени.

— Естественно, арендаторы всё знали и видели. Но всю вину валят на Давида. У Давида нет никаких связей, это 100%. Связи есть у тех, кто брал у нас в аренду мойку. Они весь город держат в страхе. Поэтому их фамилии не фигурируют нигде, — призналась Елена журналистам.

Не спешат называть имена арендаторов и родители пострадавших.

Авторы Пётр Егоров