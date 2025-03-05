Злопамятный москвич сжёг авто бывшей спустя 2 года после разрыва и выцарапал на нём обидное слово
SHOT: Москвич сжёг авто бывшей возлюбленной и выцарапал на нём обидное слово
Житель Москвы сжёг автомобиль бывшей возлюбленной и выцарапал на нём обидное слово «шлюха». Как пишет SHOT, инцидент произошёл в Бибирево.
Сгоревшие автомобиль после поджога в Бибирево. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, подозрительного мужчину заметили на парковке местные жители сегодня утром. Он пробил колёса, поджёг машину, оставил послание и убежал с места. Вместе с Land Rover потерпевшей подгорели соседский Peugeot и «газель». 40-летняя хозяйка авто Мария винит во всём своего бывшего, с которым она не общалась уже пару лет.
Хозяйка сгоревшего авто. Фото © SHOT
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