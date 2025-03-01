Житель Саратовской области хотел взорвать бывшую жену из-за ревности

В ходе следственных работ установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. Оно было приведено в действие, когда 38-летняя местная жительница выходила из подъезда. Взрыв нанёс ей множественные телесные повреждения, после чего её экстренно госпитализировали. За три дня до этого фигурант заложил такое же взрывное устройство в другом доме. Свои действия он объяснил попыткой ввести правоохранителей в заблуждение.