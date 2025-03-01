Житель Саратовской области хотел взорвать бывшую жену из-за ревности
СК РФ: Задержан подозреваемый в подрыве многоэтажки в саратовском Балаково
Задержан подозреваемый в подрыве многоквартирного дома в городе Балаково Саратовской области, в результате которого пострадал один житель. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Допрос подозреваемого в подрыве многоэтажного дома в городе Балаково Саратовской области. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Саратовской области
«В Саратовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги общеопасным способом в городе Балаково», — говорится в сообщении.
В ходе следственных работ установлено, что 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов по улице Набережной Леонова города Балаково взрывное устройство. Оно было приведено в действие, когда 38-летняя местная жительница выходила из подъезда. Взрыв нанёс ей множественные телесные повреждения, после чего её экстренно госпитализировали. За три дня до этого фигурант заложил такое же взрывное устройство в другом доме. Свои действия он объяснил попыткой ввести правоохранителей в заблуждение.
Следствие настаивает на присуждении подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия — опрос очевидцев, осмотры мест происшествий, обыски и выемки.
Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области произошёл взрыв возле одного из подъездов многоэтажки, в результате ЧП травмы ног и спины получила женщина. Предположительно, жительница дома вышла, чтобы посадить ребёнка в такси.
Telegram / СУ СК РФ по Саратовской области