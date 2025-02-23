В Балаково под Саратовом прогремел взрыв у пятиэтажки, пострадала женщина
В городе Балаково Саратовской области произошёл взрыв возле одного из подъездов многоэтажки, в результате ЧП травмы ног и спины получила женщина. О случившемся сообщает местный портал «Балаковский репортёр».
Взрыв прогремел возле дома 35 по Набережной Леонова. В этот момент одна из жительниц пятиэтажки вышла на улицу, чтобы посадить ребёнка в такси, сейчас жизни пострадавшей ничто не угрожает. На месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Коломенской рядом с ЖК «Ривер Парк» прогремел взрыв. На месте работают спасатели и пожарные. Предварительно, источником детонации был газовый баллон в бытовке строителей неподалёку от многоэтажек.