Взрыв прогремел рядом с ЖК бизнес-класса в Москве

В Москве на улице Коломенской рядом с ЖК «Ривер Парк» прогремел взрыв. На месте работают спасатели и пожарные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пожарные у ЖК «Ривер Парк». Видео © Telegram / Mash

Взрыв случился в 15:57 по местному времени. Предварительно, источником детонации был газовый баллон в бытовке строителей неподалёку от многоэтажек.