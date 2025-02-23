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23 февраля, 13:32

Взрыв прогремел рядом с ЖК бизнес-класса в Москве

Mash: В Москве рядом с ЖК «Ривер Парк» прогремел взрыв

В Москве на улице Коломенской рядом с ЖК «Ривер Парк» прогремел взрыв. На месте работают спасатели и пожарные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пожарные у ЖК «Ривер Парк». Видео © Telegram / Mash

Взрыв случился в 15:57 по местному времени. Предварительно, источником детонации был газовый баллон в бытовке строителей неподалёку от многоэтажек.

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Двое рабочих загорелись после взрыва на буровой вышке под Тюменью

Недавно в Санкт-Петербурге случился взрыв в «Технологическом институте». Одна из студенток проводила опыты, но всё пошло не по плану. Осколки колбы порезали девушке лицо. По словам ректора вуза Андрея Шевчика, ученица либо не соблюдала технику безопасности, либо совершила научный прорыв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Николай Рюмин
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