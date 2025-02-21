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21 февраля, 17:36

В Петербурге аспирантка случайно устроила взрыв, совершая научное открытие

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в «Технологическом институте». Одна из студенток проводила опыты, но всё пошло не по плану. Осколки колбы порезали девушке лицо. О случившемся пишет сайт MK.ru. По словам ректора вуза Андрея Шевчика, ученица либо не соблюдала технику безопасности, либо совершила научный прорыв.

«Вещество, с которым она работала ранее, такими свойствами не обладало. Поэтому, возможно, это научное открытие. Может, за это получит какую-то награду в будущем», – допустил он.

26-летняя аспирантка проводила опыты в учебном кабинете в рамках своей научной работы. Рядом был один из преподавателей, но он не пострадал. Врачи уже осмотрели пострадавшую, обработали ей раны на лице и шее, после чего отпустили домой, угрозы её жизни нет. Ректор заверил, что сотрудники института находятся на связи со студенткой и намерены установить точные причины инцидента.

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Ранее в Петербурге суд взыскал 275 тысяч рублей с выпускницы Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Валерии Гуйва и её отца за отказ работать по распределению в Мариуполе в одном из филиалов Южного окружного медцентра Федерального медико-биологического агентства (ЮОМЦ ФМБА).

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Татьяна Миссуми
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