В Петербурге аспирантка случайно устроила взрыв, совершая научное открытие

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в «Технологическом институте». Одна из студенток проводила опыты, но всё пошло не по плану. Осколки колбы порезали девушке лицо. О случившемся пишет сайт MK.ru. По словам ректора вуза Андрея Шевчика, ученица либо не соблюдала технику безопасности, либо совершила научный прорыв.

«Вещество, с которым она работала ранее, такими свойствами не обладало. Поэтому, возможно, это научное открытие. Может, за это получит какую-то награду в будущем», – допустил он.

26-летняя аспирантка проводила опыты в учебном кабинете в рамках своей научной работы. Рядом был один из преподавателей, но он не пострадал. Врачи уже осмотрели пострадавшую, обработали ей раны на лице и шее, после чего отпустили домой, угрозы её жизни нет. Ректор заверил, что сотрудники института находятся на связи со студенткой и намерены установить точные причины инцидента.