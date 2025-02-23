Взрыв у пятиэтажки в саратовском Балакове мог произойти из-за самодельной бомбы
В Балаково Саратовской области взрыв мог прогреметь от срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), изготовленного на основе пороха, сообщает Mash. По предварительной информации, один человек числится пострадавшим.
Как предполагается, неизвестные оставили СВУ в обычной коробке из-под продуктов, бомба сработала при открытии подъездной двери. Сейчас следователи продолжают работу на месте ЧП.
Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области произошёл взрыв возле одного из подъездов многоэтажки, в результате ЧП травмы ног и спины получила женщина. Предположительно, жительница дома вышла, чтобы посадить ребёнка в такси.