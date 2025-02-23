Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 15:01

Взрыв у пятиэтажки в саратовском Балакове мог произойти из-за самодельной бомбы

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

В Балаково Саратовской области взрыв мог прогреметь от срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), изготовленного на основе пороха, сообщает Mash. По предварительной информации, один человек числится пострадавшим.

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

В Балакове возле многоэтажки прогремел взрыв. Фото © VK / «Балаковский репортёр»

Как предполагается, неизвестные оставили СВУ в обычной коробке из-под продуктов, бомба сработала при открытии подъездной двери. Сейчас следователи продолжают работу на месте ЧП.

Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР

Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области произошёл взрыв возле одного из подъездов многоэтажки, в результате ЧП травмы ног и спины получила женщина. Предположительно, жительница дома вышла, чтобы посадить ребёнка в такси.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar