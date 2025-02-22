Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Славянске Донецкой народной Республики (ДНР). О громких звуках сообщают местные СМИ.
«О взрыве в Славянске сообщают местные паблики», — говорится в публикациях.
Сейчас в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных украинской армией территориях Херсонской области и ДНР звучит воздушная тревога. Официальных данных о взрыве пока нет.
Ранее в Славянске Военные силы России уничтожили подземный командный пункт ВСУ, который находился под зданием школы. Этот пункт украинские офицеры использовали для координации своих действий.
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