В Славянске взорван тайный подземный бункер с командирами ВСУ под школой

Российская армия уничтожила подземный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), который находился под зданием школы в Славянске Донецкой народной Республики (ДНР). Этот пункт украинские офицеры использовали для координации своих действий, сообщают военнослужащие ВДВ.

«ВС РФ нанесли поражение по подземному командному пункту, оборудованному под зданием одной из школ. Этот объект использовался для координации действий ВСУ в данном секторе и управления подразделениями на передовой», — рассказали бойцы в телеграм-канале «Дневник Десантника».

Сведения о взрыве в Славянске подтверждают местные паблики без уточнения данных о цели ударов.