В Славянске взорван тайный подземный бункер с командирами ВСУ под школой
ВС РФ уничтожили в Славянске подземный командный пункт ВСУ под зданием школы
Российская армия уничтожила подземный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), который находился под зданием школы в Славянске Донецкой народной Республики (ДНР). Этот пункт украинские офицеры использовали для координации своих действий, сообщают военнослужащие ВДВ.
«ВС РФ нанесли поражение по подземному командному пункту, оборудованному под зданием одной из школ. Этот объект использовался для координации действий ВСУ в данном секторе и управления подразделениями на передовой», — рассказали бойцы в телеграм-канале «Дневник Десантника».
Сведения о взрыве в Славянске подтверждают местные паблики без уточнения данных о цели ударов.
Напомним, что вчера, 21 февраля, Армия России освободила село Улаклы в ДНР. Это удалось сделать бойцам 68 армейского корпуса Южной группировки войск. На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие поднимают российские триколоры в разных частях населённого пункта.
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