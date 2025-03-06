Мать из Дагестана продала новорождённую дочь в 650 тысяч и теперь может сесть на 10 лет

В Дагестане женщина продала новорождённую дочь акушерке за 650 тысяч рублей. Как стало известно SHOT, 40-летняя жительница села Магарамкент родила здоровую девочку, но решила от неё избавиться: договорилась с акушеркой, принимавшей у неё роды в роддоме № 2, что та купит малышку.