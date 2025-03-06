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6 марта, 08:47

Мать из Дагестана продала новорождённую дочь в 650 тысяч и теперь может сесть на 10 лет

SHOT: Жительница Дагестана продала новорождённую дочь за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщина продала новорождённую дочь акушерке за 650 тысяч рублей. Как стало известно SHOT, 40-летняя жительница села Магарамкент родила здоровую девочку, но решила от неё избавиться: договорилась с акушеркой, принимавшей у неё роды в роддоме № 2, что та купит малышку.

Деньги принёс 46-летний безработный муж акушерки. Цена сделки — 650 тысяч рублей. Преступление раскрыли спустя несколько месяцев. Мать крохи и подельники во всём сознались, их задержали. Судьбой малышки занимаются органы опеки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Никита Никонов
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