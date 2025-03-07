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7 марта, 12:11

Россиянам рассказали, как пробудить организм от зимней спячки

Врач Малиновская: Чтобы окончательно проснуться весной надо делать зарядку утром

Из-за раннего прихода весны множество людей столкнулись с проблемами вроде сонливости, ломоты и плохого настроения. Об этом сообщила в беседе с РИАМО физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Многие оказались не совсем готовы к ранней весне. Нехватка солнца привела к тому, что организм испытывает дефицит витамина D. А когда его нет, у нас плохое настроение, упадок сил и ломота. К тому же, прямо скажем, нашему организму плевать, что у вас совещание в полдевятого утра. Если ещё темно, то у человека возрастает выработка мелатонина (гормон, отвечающий за сон). Так нас задумала природа», — пояснила Малиновская.

Кроме того, многие стали куда чаще заболевать из-за сидячей работы и недостатка физической активности в жизни.

«Чтобы побороть это состояние, советую распахнуть шторы и просыпаться с первыми лучами солнца – именно они регулируют биологический ритм. Делайте зарядку», — советует врач.

Чтобы чувствовать себя лучше, следует каждый день ложиться спать в одно и то же время. Оптимальным станет отбой до одиннадцати вечера, пояснила доктор.

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С приходом весны большую нагрузку испытывают также глаза человека. Ранее врач рассказала, что в весеннюю пору пробуждаются различные инфекции, которые вызывают вирусы и бактерии, передающиеся через контакт с предметами.

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Shutterstock / FOTODOM / Bricolage

Владимир Озеров
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