Актриса театра Бабкина отдала мошенникам миллионы, поверив в трюк с ИИ
SHOT: Мошенники с помощью ИИ развели актрису театра Бабкиной на 10 млн рублей
Надежда Бабкина во время юбилейного концерта в своём театре. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Актрису театра Надежды Бабкиной развели с помощью ИИ на 10 млн рублей. Мошенники подделали голос исполнительного директора учреждения и кинули жертве «его голосовое» в Telegram, сообщает SHOT.
Анна Ишутина. Фото © VK / Анна Ишутина
По данным телеграм-канала, денег лишилась 37-летняя солистка Анна Ишутина, которая выступает в спектаклях с Бабкиной. Она рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от контакта, который был записан как директор Андрей Раготис. Его голосом сообщили, что с актрисой свяжется сотрудник безопасности театра.
Ну а дальше всё по стандартной схеме. Тот самый фейковый сотрудник СБ провёл с Ишутиной профилактическую беседу — как защитить её деньги и не попасться на уловки мошенников. Потом вдруг начал утверждать, что некто прямо сейчас пытается похитить её деньги и продать данные, а потом сделать экстремистской.
Мошенник предложил перевести деньги на безопасный счёт. Актриса напугалась и выполнила его рекомендации. Но на этом всё не закончилось. Разводилы взяли её в оборот. Итого жертве звонили с декабря по март. И каждый раз она переводила на неизвестные счета разные суммы денег, часть из них в крипте. Но потом очнулась. Однако ущерб к тому времени составил 10 миллионов рублей.