Актриса театра Бабкина отдала мошенникам миллионы, поверив в трюк с ИИ

Актрису театра Надежды Бабкиной развели с помощью ИИ на 10 млн рублей. Мошенники подделали голос исполнительного директора учреждения и кинули жертве «его голосовое» в Telegram, сообщает SHOT.

Анна Ишутина. Фото © VK / Анна Ишутина

По данным телеграм-канала, денег лишилась 37-летняя солистка Анна Ишутина, которая выступает в спектаклях с Бабкиной. Она рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от контакта, который был записан как директор Андрей Раготис. Его голосом сообщили, что с актрисой свяжется сотрудник безопасности театра.

Ну а дальше всё по стандартной схеме. Тот самый фейковый сотрудник СБ провёл с Ишутиной профилактическую беседу — как защитить её деньги и не попасться на уловки мошенников. Потом вдруг начал утверждать, что некто прямо сейчас пытается похитить её деньги и продать данные, а потом сделать экстремистской.