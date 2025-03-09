Привычка Трампа погонять мячи обошлась американцам в $18 млн

Хобби Дональда Трампа уже обошлось американским налогоплательщикам в 18 миллионов долларов. Именно такая сумма была потрачена президентом США на игру в гольф с момента инаугурации, выяснила газета Huff Post.

В издании напомнили, что 8 марта глава Белого дома вышел на поле в Уэст-Палм-Бич в 13-й раз после вступления в должность. При этом вместе с политиком каждый раз летает не только борт №1, но и несколько военных самолётов с автомобилями охраны президента. Параллельно в дни игр полицейские катера с пулемётами патрулируют прибрежную зону, а участок прочёсывают собаки-ищейки.

В Huff Post уверены, что Трамп может переплюнуть расходы первого президентского срока, если продолжит в том же темпе. Напомним, что в период с 2017 по 2021 год США потратили на увлечение главы государства 151 миллион долларов.