Песков назвал Telegram главным источником информации в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что мессенджер Telegram стал основным источником информации в России. Заявление прозвучало на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики во вторник.
«Как мы сегодня узнали о беспилотниках? Мы не включили телевизор, а сразу взяли в руки телефоны и открыли Telegram. Telegram стал главным источником информации в нашей стране», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в начале марта в Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram. Оно принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. При этом пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщали о сбоях в работе мессенджера c 2024 года.
Life.ru