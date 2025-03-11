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Регион
11 марта, 07:43

Песков назвал Telegram главным источником информации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что мессенджер Telegram стал основным источником информации в России. Заявление прозвучало на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики во вторник.

«Как мы сегодня узнали о беспилотниках? Мы не включили телевизор, а сразу взяли в руки телефоны и открыли Telegram. Telegram стал главным источником информации в нашей стране», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что в начале марта в Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram. Оно принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. При этом пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщали о сбоях в работе мессенджера c 2024 года.

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Life.ru

Марина Фещенко
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