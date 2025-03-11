Песков назвал Telegram главным источником информации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что мессенджер Telegram стал основным источником информации в России. Заявление прозвучало на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики во вторник.

«Как мы сегодня узнали о беспилотниках? Мы не включили телевизор, а сразу взяли в руки телефоны и открыли Telegram. Telegram стал главным источником информации в нашей стране», — сказал представитель Кремля.