Названа зарплата, необходимая для покупки в ипотеку «однушки» в России

В России для покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в любом из мегаполисов потребуется две семейные зарплаты, так как ставки по кредиту бьют рекорды. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

С нынешними ипотечными ставками россиянин должен зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц, только такой размер дохода позволит приобрести однокомнатную квартиру средней площади. Сейчас граждане РФ в среднем получают ежемесячно в 1,6–3,2 раза ниже уровня, который одобрит банк при оформлении ипотеки.

По данным аналитиков, москвичам нужно зарабатывать намного больше, чем жителям других регионов, так как однушка в столице обойдётся в 12 миллионов рублей. При таком раскладе житель российской столицы должен получать в месяц как минимум 341 тысячу рублей, в этом случае ему дадут ипотеку на 15 лет под 28%, а первоначальный взнос составит 30%. Наиболее дешёвые однокомнатные квартиры сейчас выставляются на продажу в Волгограде, их стоимость достигает 3,97 миллиона рублей, для оформления ипотеки потребуется зарплата в 109,8 тысячи рублей в месяц.