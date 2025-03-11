В Пулково мужчина с аэрофобией отравился успокоительными перед рейсом в Мурманск

Россиянин, страдающий от аэрофобии, принял успокоительные средства перед рейсом из Санкт-Петербурга в Мурманск и был госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 10 марта в медицинский пункт аэропорта Пулково доставили 28-летнего Андрея М. с симптомами острого отравления из-за сочетания таблеток и синдрома отмены алкоголя. Врачи оценили его состояние как средней тяжести, и перевели в токсикологическое отделение. Установлено, что мужчина приехал в аэропорт утром, чтобы вылететь на рейсе авиакомпании «Россия» в Мурманск. Из-за страха перед полётом он принял успокоительное и вскоре почувствовал себя плохо. По его словам, алкоголь он не пил. В произошедшем разбираются полицейские.