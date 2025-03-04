Звезда сериала «Солдаты» устроил алкогольный дебош в поезде и попал на видео

Актёр Павел Кассинский, известный по сериалам «Солдаты» и «СашаТаня», угодил в эпицентр конфликта во время возвращения в Москву из Сочи. По пути в столицу артист сцепился с другими пассажирами, находясь в нетрезвом состоянии, сообщил Mash.

На снятых очевидцами кадрах запечатлена словесная перепалка Кассинского и его супруги с молодым мужчиной. Сойтись в драке «комбатантам» помешали лишь сотрудники поезда.

Конфликт с участием актёра. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, конфликт начался в вагоне-ресторане после того, как супруга актёра присоединилась к чужой компании и увела оттуда одного из мужчин в сторону туалета. Сообщить об этом Кассинскому вызвалась сидевшая за тем же столиком женщина, но в ответ она услышала лишь нецензурную брань.