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4 марта, 03:04

Звезда сериала «Солдаты» устроил алкогольный дебош в поезде и попал на видео

Конфликт с участием актёра Павла Кассинского произошёл в поезде Сочи – Москва

Актёр Павел Кассинский, известный по сериалам «Солдаты» и «СашаТаня», угодил в эпицентр конфликта во время возвращения в Москву из Сочи. По пути в столицу артист сцепился с другими пассажирами, находясь в нетрезвом состоянии, сообщил Mash.

На снятых очевидцами кадрах запечатлена словесная перепалка Кассинского и его супруги с молодым мужчиной. Сойтись в драке «комбатантам» помешали лишь сотрудники поезда.

Конфликт с участием актёра. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, конфликт начался в вагоне-ресторане после того, как супруга актёра присоединилась к чужой компании и увела оттуда одного из мужчин в сторону туалета. Сообщить об этом Кассинскому вызвалась сидевшая за тем же столиком женщина, но в ответ она услышала лишь нецензурную брань.

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Ранее в схожий скандал угодил актёр Евгений Воловенко, устроивший дебош в самолёте. Звезде «Папиных дочек» не понравилось, что его не пересаживают в бизнес-класс.

Обложка ©

Telegram / Mash

Тимур Хингеев
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