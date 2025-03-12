Трамп поддержал стремительно беднеющего Маска, публично купив у него «теслу»
Трамп рассказал, как купил у Маска Tesla Model S в Белом доме
Трамп и Маск в электромобиле Tesla. Обложка © ТАСС / AP
Президент США Дональд Трамп купил у бизнесмена и своего соратника Илона Маск электромобиль Tesla. Стороны провернули сделку прямо у Белого дома.
Трамп похвалил Илона Маска в Белом доме. Видео © X / realDonaldTrump
«Мы вышли напротив Белого дома. У него (Илона Маска) было четыре, я купил одну на глазах у журналистов, очень публично», — сказал республиканец на встрече с представителями бизнеса.
При этом на самом деле машин было пять — Маск представил весь модельный ряд «тесла», в том числе Cyber Truck, который уже дарили главе Белого дома. Внимание американского президента привлекла красная Model S. Политику понравился внешний вид и интерьер авто, но водить он не стал из-за запрета Секретной службы.
Также лидер США поддержал Маска после того, как акции его компании сильно просели в последние дни. По словам республиканца, предприниматель построил отличный бизнес, невзирая на высокую конкуренцию, но теперь страдает из-за работы на благо граждан. Трамп отметил, что не знает, какой философии придерживается Маск, но он определённо является патриотом.
Ранее издание Financial Times отметило, что влияние Илона Маска, назначенного главой Департамента эффективности правительства (DOGE), серьёзно падает. По данным журналистов, предприниматель конфликтует с госсекретарём Марко Рубио из-за кадровой политики. Кроме того, бизнесмен несёт финансовые убытки — за сутки Маск потерял аж 30 миллиардов долларов.