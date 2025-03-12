Трамп поддержал стремительно беднеющего Маска, публично купив у него «теслу»

Президент США Дональд Трамп купил у бизнесмена и своего соратника Илона Маск электромобиль Tesla. Стороны провернули сделку прямо у Белого дома.

Трамп похвалил Илона Маска в Белом доме. Видео © X / realDonaldTrump

«Мы вышли напротив Белого дома. У него (Илона Маска) было четыре, я купил одну на глазах у журналистов, очень публично», — сказал республиканец на встрече с представителями бизнеса.

При этом на самом деле машин было пять — Маск представил весь модельный ряд «тесла», в том числе Cyber Truck, который уже дарили главе Белого дома. Внимание американского президента привлекла красная Model S. Политику понравился внешний вид и интерьер авто, но водить он не стал из-за запрета Секретной службы.

Также лидер США поддержал Маска после того, как акции его компании сильно просели в последние дни. По словам республиканца, предприниматель построил отличный бизнес, невзирая на высокую конкуренцию, но теперь страдает из-за работы на благо граждан. Трамп отметил, что не знает, какой философии придерживается Маск, но он определённо является патриотом.