Пятиклассник из Петербурга повторил ошибку Алибасова и хлебнул «Крота»

Школьник из Санкт-Петербурга сжёг себе слизистую оболочку пищевода после того, как выпил средство для прочистки труб «Крот». Ребёнка увезли в больницу с сильным ожогом. Об инциденте сообщает 78.ru.

Пятиклассник решил вместе с другом провести необычный эксперимент — он развёл в 0,5 литра воды гранулы чистящего средства, размешал и сделал глоток. Ребёнок сразу же почувствовал невыносимую боль и жжение. Школьника увезла бригада скорой, в медучреждении у него диагностировали химический ожог пищевода.