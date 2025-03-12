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Регион
12 марта, 14:24

Пятиклассник из Петербурга повторил ошибку Алибасова и хлебнул «Крота»

Школьник из Петербурга выпил «Крот» ради эксперимента и сжёг себе слизистую

Школьник из Санкт-Петербурга сжёг себе слизистую оболочку пищевода после того, как выпил средство для прочистки труб «Крот». Ребёнка увезли в больницу с сильным ожогом. Об инциденте сообщает 78.ru.

Пятиклассник решил вместе с другом провести необычный эксперимент — он развёл в 0,5 литра воды гранулы чистящего средства, размешал и сделал глоток. Ребёнок сразу же почувствовал невыносимую боль и жжение. Школьника увезла бригада скорой, в медучреждении у него диагностировали химический ожог пищевода.

В беседе с 5-tv.ru отец пострадавшего мальчика рассказал, что с его сыном всё в порядке. Его состояние в норме. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что в июне 2019 года музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот». У него диагностировали сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Продюсер проходил лечение в НИИ Склифосовского. После восстановления Алибасов решил отсудить у производителя и магазина 100 миллионов рублей в качестве компенсации. На заседание суда он пришёл с той самой злосчастной бутылкой средства для труб. Иск Алибасова оставили без удовлетворения.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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