Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 10:27

В Петербурге кадет загремел в больницу с отравлением после спора с друзьями

«Фонтанка»: В Петербурге кадет на спор выпил химикат и попал в больницу

Кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса поспорил на деньги с другими учащимися, что сможет выпить химический реактив из пробирки. Спор 14-летний подросток выиграл, но попал в детскую городскую больницу с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл в четверг, 6 февраля. В больницу юношу доставили в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, в пробирке был раствор бария.

Стала известна причина массового отравления детей в санатории в Ессентуках
Стала известна причина массового отравления детей в санатории в Ессентуках

Опасными для жизни могут быть и обычные продукты. Ранее Life.ru рассказывал, как в Новосибирске врачи спасли мужчину, объевшегося хурмы до образования безоара. Медики обследовали пациента с помощью ФГДС и нашли у него острую язву культи желудка и фитобезоар. Он образовался из-за того, что мужчина за раз съел больше 10 плодов хурмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar