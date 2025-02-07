В Петербурге кадет загремел в больницу с отравлением после спора с друзьями

Кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса поспорил на деньги с другими учащимися, что сможет выпить химический реактив из пробирки. Спор 14-летний подросток выиграл, но попал в детскую городскую больницу с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл в четверг, 6 февраля. В больницу юношу доставили в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, в пробирке был раствор бария.

Опасными для жизни могут быть и обычные продукты. Ранее Life.ru рассказывал, как в Новосибирске врачи спасли мужчину, объевшегося хурмы до образования безоара. Медики обследовали пациента с помощью ФГДС и нашли у него острую язву культи желудка и фитобезоар. Он образовался из-за того, что мужчина за раз съел больше 10 плодов хурмы.