Стала известна причина массового отравления детей в санатории в Ессентуках
Врачи нашли ротавирус у 12 детей, отравившихся в санатории в Ессентуках
У всех 12 детей, отравившихся в санатории в Ессентуках, врачи выявили ротавирусную инфекцию. Об этом рассказал в соцсетях глава города Владимир Крутников.
«У всех ребят диагностирована ротавирусная инфекция», — заявил градоначальник.
По его словам, восемь юных пациентов в стабильном состоянии, ещё у четверых повышена температура.
Ранее из санатория в Ессентуках было госпитализировано с признаками отравление семь детей. Затем количество отравившихся увеличилось до 12. Врачи подозревают, что всех их подкосила острая кишечная инфекция. Проверка по ст. 238 УК РФ продолжается.
Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist