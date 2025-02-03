Стала известна причина массового отравления детей в санатории в Ессентуках

У всех 12 детей, отравившихся в санатории в Ессентуках, врачи выявили ротавирусную инфекцию. Об этом рассказал в соцсетях глава города Владимир Крутников.

«У всех ребят диагностирована ротавирусная инфекция», — заявил градоначальник.

По его словам, восемь юных пациентов в стабильном состоянии, ещё у четверых повышена температура.