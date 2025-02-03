Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 05:50

Стала известна причина массового отравления детей в санатории в Ессентуках

Врачи нашли ротавирус у 12 детей, отравившихся в санатории в Ессентуках

У всех 12 детей, отравившихся в санатории в Ессентуках, врачи выявили ротавирусную инфекцию. Об этом рассказал в соцсетях глава города Владимир Крутников.

«У всех ребят диагностирована ротавирусная инфекция», — заявил градоначальник.

По его словам, восемь юных пациентов в стабильном состоянии, ещё у четверых повышена температура.

Массовое отравление детей в московском отеле связали с пристрастием ребят к виски
Массовое отравление детей в московском отеле связали с пристрастием ребят к виски

Ранее из санатория в Ессентуках было госпитализировано с признаками отравление семь детей. Затем количество отравившихся увеличилось до 12. Врачи подозревают, что всех их подкосила острая кишечная инфекция. Проверка по ст. 238 УК РФ продолжается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar