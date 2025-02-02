Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 17:10

До выросло 12 число детей, отравившихся в санатории в Ессентуках

Больница в Ессентуках, где произошло массовое отравление детей. Фото © Telegram / Мария Смагина

Больница в Ессентуках, где произошло массовое отравление детей. Фото © Telegram / Мария Смагина

В Ессентуках увеличилось количество детей, которые пожаловались на симптомы отравления. Сейчас 12 несовершеннолетних находятся под присмотром врачей, у них подозревают острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила в телеграм-канале министр образования Ставропольского края Мария Смагина после визита в больницу и в пункт временного размещения белгородских детей.

«В условиях инфекционного отделения были осмотрены 9 пациентов. На момент осмотра состояние пациентов расценено как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное. <…> При посещении пункта временного размещения были установлены ещё три пациента с клиническими проявлениями, вызвана бригада скорой медицинской помощи», — отчиталась чиновница.

Сейчас продолжается проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту массового отравления детей, устанавливаются причины случившегося.

Массовое отравление детей в московском отеле связали с пристрастием ребят к виски
Массовое отравление детей в московском отеле связали с пристрастием ребят к виски

Накануне сообщалось, что из санатория в городе Ессентуки на Ставрополье госпитализировали семь детей. У членов детской спортивной команды из Белгородской области обнаружили признаки отравления. У других отдыхающих опасных симптомов не выявлено. По факту происшествия был организован оперативный штаб. А в пункте пребывания спортсменов провели санитарную обработку всех блоков.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar