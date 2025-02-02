До выросло 12 число детей, отравившихся в санатории в Ессентуках

В Ессентуках увеличилось количество детей, которые пожаловались на симптомы отравления. Сейчас 12 несовершеннолетних находятся под присмотром врачей, у них подозревают острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила в телеграм-канале министр образования Ставропольского края Мария Смагина после визита в больницу и в пункт временного размещения белгородских детей.

«В условиях инфекционного отделения были осмотрены 9 пациентов. На момент осмотра состояние пациентов расценено как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное. <…> При посещении пункта временного размещения были установлены ещё три пациента с клиническими проявлениями, вызвана бригада скорой медицинской помощи», — отчиталась чиновница.

Сейчас продолжается проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту массового отравления детей, устанавливаются причины случившегося.