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12 марта, 13:34

В жилом доме в Тобольске прогремел взрыв, несколько человек пострадали

В Тобольске Тюменской области прогремел взрыв в частном доме. Пострадали женщина и ребёнок, передаёт SHOT.

Последствия взрыва в частном жилом доме в Тобольске. Видео © Telegram / Типичный Тобольск

Инцидент произошёл на Октябрьской улице. После взрыва начался пожар. Ударная волна выбила стёкла в соседних домах.

ЧП прокомментировал глава Тобольска Пётр Вагин. Он отметил, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Угрозы распространения огня нет. По словам чиновника, пострадали три человека, они госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Градоначальник анонсировал заседание, на котором зона, где произошёл взрыв, будет объявлена зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Затем городские власти в местном лицее ответят горожанам на все вопросы. Также, предварительно, сегодня специалисты оценят ущерб. Причины инцидента устанавливаются.

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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