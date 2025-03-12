В жилом доме в Тобольске прогремел взрыв, несколько человек пострадали

ЧП прокомментировал глава Тобольска Пётр Вагин. Он отметил, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Угрозы распространения огня нет. По словам чиновника, пострадали три человека, они госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Градоначальник анонсировал заседание, на котором зона, где произошёл взрыв, будет объявлена зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Затем городские власти в местном лицее ответят горожанам на все вопросы. Также, предварительно, сегодня специалисты оценят ущерб. Причины инцидента устанавливаются.