На следующей неделе курс валют пробьёт ключевую отметку. На какой уровень выйдет рубль Снижение курса доллара ускорилось, а рубль вышел на такие значения, которые ещё недавно казались нереальными. Теперь экономисты не исключают, что курс валют может пробить новую важную отметку. Какие события ожидаются на следующей неделе и как они отразятся на рубле? 12 марта, 21:20 Курс доллара держится ниже 87 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

Почему ускорилось падение курса доллара

Укрепление рубля связано с оптимизмом в отношении деэскалации в геополитике, притоке капитала на российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли соответственно. Помимо того, в феврале выросли чистые продажи валюты со стороны экспортёров, что повышает объём предложения на рынке. Эти факторы перечислила ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Главным событием на следующей неделе станет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится 21 марта. Высока вероятность, что регулятор оставит ставку без изменений, на уровне 21%, поскольку начало года характеризуется множеством сезонных факторов, которые не могут достоверно охарактеризовать положение экономики.

Наталия Пырьева отметила, что Банк России будет ждать более репрезентативных показателей, которые будут выходить весной, прежде чем изменит ставку в ту или иную сторону. В целом высокие ставки — позитив для рубля, однако уровень ключевой ставки не является основополагающим фактором в определении динамики курса национальной валюты.

21 марта состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Фото © TACC / NEWS.ru / Наталья Шатохина

— В рубле сформирован чёткий восходящий технический тренд, а в иностранных валютах — нисходящий. Идёт новая волна роста рубля и падения курса доллара. Всё по технике, и инвалюты вновь спикировали на дно. А фундаментальных причин крепости рубля достаточно: продажи валюты от экспортёров высокие, спрос на неё от импортёров низкий, ЦБ увеличил продажу валюты по бюджетному правилу, геополитическая риск-премия в курсе рубля схлопнулась на фоне ожиданий сближения позиций России и США. Более того, сам глобальный доллар слаб ко всем мировым валютам — курс индекса DXY уже на дне октября 2024 года, у 103 пунктов, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В ценах рубля до сих пор не отражён февральский и мартовский спад в ценах на нефть. Отчасти его сглаживает «навес» валютного предложения на рынке, отчасти — специфика санкционных ограничений. Но рано или поздно он всё равно должен отразиться на поведении рубля, потому что в бюджете на 2025 год нефть в рублях заложена выше текущих отметок. На этот момент обратил внимание экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Что касается прогноза на следующую неделю, то важным фактором, который может повлиять на курс валют, станет заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут обсуждаться вопросы процентных ставок и экономической политики. Если ФРС примет решение о продолжении жёсткой монетарной политики, это может поддержать доллар в краткосрочной перспективе. В то же время важным событием для России и мировых рынков станут новые решения, касающиеся внешней торговли и геополитической стабильности, — отметил эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Каким будет курс рубля на следующей неделе

Курс рубля, судя по всему, достиг своего пика укрепления, и более глубокое движение вниз, к 75–80 в паре с долларом США, возможно только в случае некоего очень серьёзного позитива, но он пока не просматривается. Что касается собственно доллара, он пока также под давлением, заметно серьёзное его ослабление в паре с евро и другими основными валютами. На эти моменты обратил внимание руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров.

Михаил Зельцер считает, что доллар вряд ли долго продержится на таком низком уровне. Весенний экспорт, скорее всего, будет ниже зимнего, и приток валюты снизится. При этом импорт может восстановиться, и спрос на валюту повысится. Тем самым к концу марта иностранные валюты могут подорожать, но сначала они на какое-то время опустятся ещё ниже текущих уровней.

— Мы полагаем, что в ближайшее время рубль будет умеренно крепким в силу сезонных факторов: более слабого спроса на валюту со стороны импортёров и населения и более активных продаж валюты экспортёрами под дивидендные выплаты. Впрочем, потенциал укрепления рубля, по нашим оценкам, будет исчерпан на уровнях 80–85 за доллар, после чего рубль начнёт возвращаться к более обоснованным значениям в пределах 95–100. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 85,3–89,3 за доллар, — полагает Наталия Пырьева.

Негативная динамика нефтяных цен и действующие санкции на энергетический сектор будут сдерживать укрепление рубля. Прогноз на начало второй половины марта предполагает диапазон 84–90 рублей за доллар, 90–96,5 за евро, 11,6–12,5 за юань. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— На рынке сложилась комфортная ситуация для укрепления российского рубля. Наш прогноз на эту неделю — удержание рубля в валютном коридоре 84–90 за доллар. Прогноз по другим валютам: 90–96,5 за евро, 11,60–12,5 за юань, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева