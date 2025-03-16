Кошмар нулевых. Как «морские котики» держали в страхе весь Калининград В суровых нулевых эту криминальную группировку следователи прозвали бандой Спильника и Собковича, а журналисты — «морскими котиками». Цели у бандитов были грандиозные — подмять под себя весь Калининград. Как они шли к своей цели? 15 марта, 21:07 Бывшие спецназовцы Алексей Спильник и Артём Собкович в 90-х держали в ужасе Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Jevtic

Алексея Спильника, Артёма Собковича и их подельника Павла Борисенко журналисты называли «идеальными солдатами». Мол, в армии научились убивать и так пристрастились к убийствам, что на гражданке не смогли остановиться. Но они не были солдатами. Они были классическими наёмниками — больше ничего не умели делать и мечтали о красивой жизни.

Как образовалась банда

Спильник и Собкович выросли вместе в калининградском посёлке Чкаловск, вместе ушли служить и попали в одну часть — элитное спецподразделение Минобороны «Парус» в Балтийске. Девизом подразделения было «Долг. Честь. Отвага». Подготовка бойцов велась на высшем уровне. Они владели приёмами рукопашного боя, умело использовали любое огнестрельное и холодное оружие, прыгали с парашютом и учились нырять.

Во время службы парочка ни разу не попала под пристальное внимание командиров и не имела замечаний. Зато друзья побывали в горячих точках, где научились применять знания на практике. Настоящие «коммандос». Видимо, они сами себя так и ощущали. Уволившись в запас в 2000 году, молодые ребята жить хотели вольно, сытно. Пахать на кого-то по восемь часов в день в планы не входило. Оба быстро озлобились на государство — их не взяли в местный СОБР, не хватило образования. Попробовали поработать охранниками, но зарплата показалась мизерной, а кругом было столько соблазнов: дорогие машины, красивые женщины, деньги, казино. Хотелось, чтоб всё было как в Голливуде, только ещё круче.

Организовать банду первым предложил Алексей Спильник. Он поделился с товарищем планами ограбить банк или инкассаторский автомобиль. Мол, быстро и эффективно. Для ограбления нужны были сплочённая команда, которую друзья хотели собрать из таких же бывших спецназовцев, и оружие. С него-то бандиты и решили начать. Конечной целью преступников был захват криминальной власти в Калининграде и уничтожение всех конкурентов.

Собкович Артём. Фото © YouTube / Исторический факт

Чёрный список

Разработка операций по захвату оружия для Спильника и Собковича была делом привычным и почти приятным. Рекогносцировка на местности, составление плана, слежка, набег, организованный отход. На первое дело бандиты с собой взяли только ножи аквалангистов.

Сначала «банда морских котиков» убивала, чтобы разоружить, а затем начались убийства без всякой на то причины, просто для развлечения. Следователям удалось доказать следующие убийства:

25.08.2000 года участниками банды был зверски зарезан охранник военного аэродрома Чкаловска — 66-летний стрелок ВОХРа. Позже бандиты расскажут, что он отдал им оружие, но они всё равно его убили. Тело несчастного было найдено военными в болоте.

19.09.2000 года с помощью карабина убитого охранника бандиты лишили жизни двух охранников автостоянки — Андрея Акимова и Константина Дешковича. Одному было 40 лет, другому — 50. Добычей стали две рации и автомагнитолы. Преступники под дулом карабина заставили мужчин лечь на пол, потом хладнокровно перерезали горло и оттащили в кусты. Для них работяги были всего лишь расходным материалом. Сторожку и машины они подожгли.

21.09.2000 года Спильник и Собкович выследили и убили внештатного сотрудника ГИБДД Юрия Борисова. Скорее всего, Борисов стал свидетелем нападения на стоянку. Родные считали, что вечером он выехал из Чкалова на вишнёвой «девятке» и пропал. Но следователи выяснили, что бандиты напали на Борисова в гараже. Там и убили, затем вывезли тело в лес, сбросили в яму, а «девятку» сожгли. Юрию Борисову было 37 лет.

09.10.2000 года бандиты совершили покушение на часового войсковой части под Ладушкином. К счастью, рядовой Андрей Полев был начеку и при первых же выстрелах залёг. Бандиты отступили. Неудача заставила их на какое-то время остановиться. Но с мая 2001 года они продолжили осуществлять задуманное.

12.05.2001 года криминальная парочка напала на часового матроса, охранявшего склад возле Кострова. 24-летний Дмитрий Каплин был ранен в перестрелке, а потом добит. Бандиты завладели автоматом Калашникова и ретировались — на место подоспела подмога. Матрос Каплин был посмертно представлен к ордену Мужества.

10.07.2001 года из автомата на ночной автозаправке убили милиционера — старшину Александра Угрюмова. Раненого добили выстрелом в голову. Взяли табельный пистолет и рацию. Ранили оператора Элину Жохову — она выжила, но долго лежала в реанимации.

В ночь на 23.08.2001 года убили сразу двух часовых-матросов возле Рябиновки — Романа Полуэктова и Николая Захарова.

01.08.2001 года напали на машину, в которой находились мужчина и женщина. Надобности в этом никакой не было — маньяки просто вошли во вкус. Мужчину Вадима Данчина сначала ранили, а потом добили, а женщину — 33-летнюю сотрудницу издательства Анжелу Гвоздареву — сначала цинично успокоили, а потом убили выстрелом в голову.

26.10.2001 года уже трое бандитов (в октябре к Спильнику и Собковичу примкнул бывший десантник Павел Борисенко) напали на автомобиль у села Холмогоровка. Мужчину и женщину застрелили, тела закопали, машину сожгли. Добыча оказалась большой — 50 тысяч долларов. Жертвами банды оказались жители Калининграда — Лариса Куликовская и Андрей Куватов.

За бандитами охотился УБОП

Но по следам нелюдей из «Паруса» упорно шли оперативники Калининградского областного УБОПа. Поначалу мотивы бандитов были неясны. Лишь когда они в первый раз убили часового, стало ясно, что преступные элементы сколачивают банду и им нужно в первую очередь оружие. По почерку было понятно, что отморозки имеют спецподготовку. Действуют чётко и хладнокровно, не теряются.

Алексей Спильник. Фото © ТАСС / Игорь Зарембо

Поэтому в оперативную разработку попали все жители области, которые имели подобные навыки. Их было больше 10 000, но оперативники упорно отсеивали каждого, проверяя алиби. Вскоре стало ясно, что преступники живут в Чкаловске, круг подозреваемых резко сузился — и милиционеры вышли на Собковича и Спильника. Взяли бандюков только после длительного наблюдения. Неожиданно, так, чтобы те не успели оказать сопротивление.

Казалось бы, бандиты, натворившие столько дел, должны были на допросе быть как кремень. Но не тут-то было. Подельники сразу сдали все схроны в лесу под Чкаловском. В схронах было найдено три АКС-74, карабин, ПМ, штык-ножи, боеприпасы и рации. Артём Собкович сразу стал косить под невменяемого, ел собственные экскременты. Поэтому его отправили в психиатрическую больницу на обследование. В 2005 году его признали здоровым.

Алексей Спильник и Артём Собкович. Фото © YouTube / Исторический факт

Пока его лечили, на скамью подсудимых пошли Спильник и Борисенко. Первый получил пожизненное, второй — 10 лет. Через два года Спильник умер при таинственных обстоятельствах. Его перевели из колонии в СИЗО ожидать решения Верховного суда, так как он обжаловал приговор. Вёл он себя, по словам сотрудников пенитенциарной системы, безобразно. Рвал матрац, специально топил камеру, не закрывая кран. 4 октября 2004 года попытался бежать, но был остановлен выстрелами.

Утром 5 октября он не встал с постели — стало ясно, что болен. Спильника увезли в гражданскую БСМП, но врачи уже ничем не смогли помочь. Он умер через сутки. Позже экспертиза установит, что тот скончался «от неизвестного яда» — предположительно, наглотался таблеток от высокого давления. Как они попали в камеру, следствие не выяснило. Собкович был приговорён к пожизненному заключению. Всё как в Голливуде, как они и хотели.

Авторы Майя Новик