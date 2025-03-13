Чёрный дым до неба: Мощный пожар охватил крышу ТЭЦ-16 на западе Москве

В Москве произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице, что на западе столицы. Об этом пишет SHOT.

Пожар на ТЭЦ-16 в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, возгорание случилось крыше восьмиэтажного здания. Очевидцы видят клубы чёрного дыма. К месту едут экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также SHOT отмечает, что пожарные не могут подъехать к зданию — их не пропускают через КПП. Сотрудники утверждают, что это режимный объект.