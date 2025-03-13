«Дети без головы»: В Сети забили тревогу из-за приёма беременными популярного средства от прыщей

У женщин, которые пользуются препаратом от прыщей во время беременности, рождаются «дети без головы». Популярное средство для лечения акне вызывает тяжёлые патологии плода, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Люди начали массово беспокоиться из-за видео жительницы США, которая родила малыша «без головы». Во время беременности она пользовалась известным средством для лечения акне — «Акнекутаном», в котором содержится ретиноид изотретиноин. Ролик американки стал популярным в соцсетях и породил новый тренд — «акнекутановые дети».

Дерматолог, кандидат медицинских наук Пироговского университета Татьяна Гайдина рассказала телеграм-каналу, что средства на основе изотретиноина должны приниматься только по назначению специалиста. Препарат имеет ряд побочных эффектов и может быть опасен для беременных. Например, вещество может вызвать тяжёлые дефекты и аномалии развития органов у плода. После отмены лекарства также нельзя планировать беременность как минимум три месяца.