Россиянам напомнили, когда будет отключено отопление

Решение об отключении отопления в домах принимается местными администрациями на основании постановления правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», где указано, что трубы перестают топить, когда среднесуточная температура не опускается ни +8 градусов в течение пяти дней подряд. Об этом напомнили в пресс-службе Роскачества.

«Если в отдельные дни температура поднимается выше этого порога, но общее правило не выполняется, отопление продолжит работать. Это связано с тем, что внезапное потепление днём может смениться ночным похолоданием и резкое отключение тепла может привести к дискомфорту. Если отопление уже отключили, но температура неожиданно снизилась и держится на низком уровне, отопление могут снова включить», — сообщили эксперты ведомства в разговоре с RT.

Обычно перед окончанием отопительного сезона местные власти предупреждают за три-пять дней. При этом отключение тепла происходит поэтапно. Сперва отключают предприятия промышленности, потом жилые дома, а в последнюю очередь объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы и больницы. При этом не похоже, что отопление отключат уже в этом марте — в прогнозах синоптиков нет намёков на устойчивое потепление.