«Ньютон открыл всё до 40 лет». В каком возрасте мозг человека достигает пика развития и когда он начинает деградировать Life.ru расспросил исследователей мозга о том, почему сейчас многие в 30 лет чувствуют себя детьми и в каком возрасте умственные способности человека достигают максимального развития. 13 марта, 21:27 Нейробиологи объяснили, почему люди сейчас выглядят моложе своих родителей в том же возрасте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В современном мире мозг человека развивается медленнее, чем в прошлые эпохи, рассказал Life.ru нейробиолог и нейрофизиолог, преподаватель Учебного центра имени Н.П. Бехтеревой Владимир Алипов. Он объяснил, что это связано с условиями жизни в детстве: к примеру, наши бабушки и дедушки в юности испытали столько, что это неизбежно означало быстрое взросление.

— Грубо говоря, раньше были такие условия жизни, что людям приходилось быть готовыми становиться взрослыми в 20 лет. Поэтому в 30 лет у них уже начинается снижение когнитивных способностей. Сейчас это отсрочено и многие в 30 лет чувствуют себя детьми. Это неплохо, это означает, что сейчас такие хорошие условия жизни, настолько низкий уровень стресса, что мы можем себе это позволить, можем продлить своё детство, — подчеркнул специалист.

Ранее учёные из США и Германии пришли к выводу, что их прежние представления об умственных способностях человека в разном возрасте придётся пересмотреть. До сих пор считалось, что мозг начинает деградировать уже к 30 годам, но после недавнего тестирования для людей средних лет выяснилось, что на самом деле у многих когнитивные навыки продолжают улучшаться вплоть до 40 лет и не так уж сильно снижаются в более старшем возрасте.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Moon Safari

Директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев заверил, что не существует универсального для всех «идеального» возраста с точки зрения умственного развития: этот возраст отличается для людей разных профессий.

— Известно, что ни одно серьёзное достижение в области теоретической физики или математики не было сделано человеком старше 40 лет. Например, Ньютон все свои физические исследования сделал до 40 лет. «Оптику» он опубликовал позже, но она у него много лет лежала уже написанная. Но если мы возьмём врачей, если возьмём юристов, то, наоборот, чем они старше, тем больше они владеют информацией и тем они считаются лучше как специалисты, — отметил академик РАН.

Физиолог добавил, что для тех, кому по роду деятельности нужны богатое воображение и нестандартные решения, лучшее время — это молодость. В тех сферах, где требуются опыт и знания, с возрастом человек становится только ценнее.

Авторы Адель Романенкова