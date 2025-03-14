На спине, правом боку или в позе эмбриона? Эксперты выяснили, как любят спать россияне

Примерно треть нашей жизни проходит во сне. Именно в это время мы максимально отдыхаем и набираемся сил. По случаю Всемирного дня сна производитель товаров для здорового сна Askona и Институт человека РОМИР рассказали Life.ru о том, как предпочитают спать россияне. В опросе, прошедшем в феврале этого года, приняли участие совершеннолетние респонденты из всех регионов РФ.

Почти половина (45%) участников опроса спят со своими партнёрами. Так ответили 52% мужчин и 40% женщин. Меньше всего тех, кто спит с женой/мужем или любимым человеком, на Дальнем Востоке (33%). Сравнительно немного таких ответов в Москве (36%) и Санкт-Петербурге (40%).

Чуть больше трети респондентов — 36% (33% мужчин и 38% женщин) — признались, что спят в одиночку. Чаще всего так говорят на Северо-Западе (43%), реже всего — в регионах Южного федерального округа (29%). Спят в одиночестве и чуть менее половины опрошенных петербуржцев (48%) и 39% москвичей.

Третий по популярности ответ — «в обнимку с подушкой», его дали 11% опрошенных, в числе которых 10% женщин и 12% мужчин. Также россияне рассказали, что спят с домашними питомцами (10%), детьми (7%), книгами и ноутбуками (по 3%). 2% россиян и во взрослом возрасте спят с мягкими игрушками.

Отвечая на вопрос о любимой позе для сна, каждый четвёртый респондент (26%) говорит, что во время сна меняет позы, и любимой нет. У мужчин и женщин это бывает практически с одинаковой частотой (26% и 25%). Петербуржцы упоминают о том, что они ворочаются, заметно чаще москвичей — в 27% случаев против 18% у жителей столицы. В регионах о привычке менять позы чаще говорят на Урале (32%).

На правом боку любят спать 19% респондентов (16% мужчин и 20% женщин), на левом — 13% (12% мужчин и 14% женщин), на животе — 13% (9% мужчин и 16% женщин), на спине — 11% (16% мужчин и 7% женщин), в позе эмбриона — 6% (5% мужчин и 6% женщин), «звёздочкой» — 1%. Ещё 3% назвали другие позы. Не могут назвать любимую позу те, кто слишком быстро засыпает и не помнит, в какой позе спит. Таких набралось 9%, причём мужчины говорят про это вдвое чаще женщин (12% против 6%).

«Здоровый сон во многом влияет на уровень нашей энергии, состояние здоровья. Здесь не бывает мелочей: удобные и современные матрас, бельё, подушки, одеяла, подбор индивидуальных способов, помогающих быстро заснуть, комфортная поза для сна — всё это важно и определяет качество нашей жизни», — отметила коммерческий директор Askona Елена Корчагова.