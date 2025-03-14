Родителям объяснили, почему спящего ребёнка нельзя будить

Большинство родителей точно не знают, стоит ли будить сладко спящего днём ребёнка. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала эксперт по детскому сну Валентина Фатхуллина.

По словам специалиста, подход к организации сна должен быть гибким. Режим — это не догма, поэтому он не должен становиться жёсткими рамками, вызывающими стресс. Новорождённым и младенцам до 6 месяцев следует спать столько, сколько того требует их организм. Когда ребёнок подрастёт, можно задуматься о режиме. Он поможет упорядочить питание, сон и бодрствование.

Разбудить ребёнка можно, если вы должны дать ему лекарство.

«Не всегда будите ребёнка только потому, что «так положено» или «пора кушать». Если он выглядит уставшим и измотанным, то дайте возможность своему малышу выспаться и восстановить силы. Сон – лучшее лекарство для больного ребёнка», — подчеркнула эксперт.