Что кушать вечером и какие продукты помогают при бессоннице: Гастрономические лайфхаки от врача во Всемирный день сна

Здоровый сон — это залог хорошего самочувствия и позитивного настроения на весь следующий день. Чтобы обеспечить себе качественный отдых, важно не только соблюдать режим сна, но и правильно питаться перед тем, как укладываться в кровать. Об этом по случаю Всемирного дня сна Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Чтобы мы могли спокойно уснуть, в нашем организме должен снизиться уровень одних гормонов (в основном стрессорных, таких как кортизол), а концентрация других гормонов, прежде всего мелатонина, напротив, должна увеличиться. Следовательно, для здорового сна будут полезны продукты, которые содержат либо сам мелатонин, либо вещества, способствующие его выработке Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

По словам врача, природными источниками мелатонина являются вишня и вишнёвый сок, бананы, клубника, абрикосы, брокколи, гранаты, мята, рис и помидоры. Ещё этот гормон содержится в яйцах, орехах, особенно грецких и миндальных, винограде и капусте. Все эти продукты могут стать отличным дополнением к вечернему меню.

Также для выработки мелатонина организму необходим триптофан — аминокислота, которая в большом количестве содержится в твёрдых сырах, твороге, овсе, молоке, йогурте, сое, какао и цельнозерновом хлебе. К примеру, овсяная каша с тёплым молоком является идеальным вариантом для позднего перекуса, отметила Кашух.

«Вклад в здоровый сон вносят также некоторые микроэлементы, прежде всего магний. Он помогает улучшить качество сна: позволяет быстрее заснуть и меньше просыпаться в течение ночи. Дефицит этого минерала, напротив, способен привести к бессоннице», — объяснила Life.ru гастроэнтеролог.

Орехи кешью, семена кунжута и подсолнечника, а также миндаль являются хорошими источниками магния. Например, всего 50 граммов кешью покрывают половину суточной потребности в этом минерале. Не менее полезным для сна считается травяной чай, особенно ромашковый. В нём содержится апигенин — антиоксидант с мягким снотворным эффектом. Чай с мятой также поможет успокоить нервную систему, пояснила Кашух.

Хотя изменения в рационе не являются панацеей от бессонницы, они могут существенно улучшить качество сна, особенно если проблемы связаны с переутомлением или стрессами. Важно помнить, что здоровое питание — это лишь один из факторов, способствующих крепкому и полноценному ночному отдыху, подытожила врач.