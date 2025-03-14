Постоянно побеждал: Ненасытного россиянина отстранили от конкурса по поеданию блинов

Уральскому бизнесмену Геннадию Ражеву запретили участвовать в состязании по поеданию блинов на скорость из-за его постоянных побед. Об этом пишет портал E1.ru.

Бизнесмен Геннадий Ражев участвует в конкурсе по поеданию продуктов на скорость. Видео © Telegram / Mash

Предприниматель хотел вновь принять участие в подобном конкурсе во время Масленицы. Однако организаторы отказали ему. Они сослались на то, что участие жителя Первоуральска сделало бы мероприятие бессмысленным. Мужчина уже на протяжении десяти лет выигрывает почти все подобные конкурсы. Ражев рассказал, что впервые он записался на состязание чисто из интереса. По его словам, близкие часто акцентировали внимание на том, что он очень быстро ест. На первом мероприятии уралец взял серебро.

«Меня это всё затянуло, стал чаще участвовать и в других соревнованиях: по поеданию блинов на Масленицу, пиццы и сосисок», — подчеркнул он.

Ражев добавил, что на скорость ел арбузы, беляши, пельмени и пироги с цветной капустой. Например, в 2024 году на чемпионате в «Карнавале» мужчина съел четыре блина за 16 секунд, а порцию из 30 пельменей — за 44 секунды. Бизнесмен не переживает, что может набрать лишние килограммы. Он объяснил, что его работа связана с физическим трудом, а ещё ему нужно много есть из-за высокого роста.

Ражев рассказал, что на соревнованиях его часто сопровождает сын Максим. В этом году парень с лёгкостью прошёл отборочный этап на конкурсе в честь Масленицы. Кроме того, бизнесмен задумывается над тем, чтобы организовать подобное мероприятие своими силами.