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15 марта, 12:31

Близнец советского художника Мастеропуло госпитализирован в тяжёлом состоянии

Алексей Мастеропуло. Обложка © VK / Алексей Мастеропуло

Алексей Мастеропуло. Обложка © VK / Алексей Мастеропуло

Брат-близнец известного советского художника Никоса Мастеропуло госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данным SHOT, 76-летнего Алексея Мастеропуло около шести вечера увезли на скорой из его квартиры на 4-й Тверской-Ямской.

У него обнаружили серьёзные гематомы на голове и кровоизлияние. Предварительно, пенсионер упал и ударился головой.

В 2022 году Алексей Мастеропуло стал жертвой телефонных мошенников и потерял $15 тысяч. Разводилы действовали по стандартной схеме: заявили, что деньги похищены, и предложили вернуть их, если тот переведёт оставшиеся накопления на безопасные счета.

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Близнец Алексея — художник Никос Мастеропуло — умер в 2002 году. Его работы хранятся в музеях России, Греции, США, Германии, Швейцарии и других стран. Он занимался оформлением станции метро «Ботанический сад» в Москве.

Александра Вишнякова
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