Близнец советского художника Мастеропуло госпитализирован в тяжёлом состоянии

Брат-близнец известного советского художника Никоса Мастеропуло госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данным SHOT, 76-летнего Алексея Мастеропуло около шести вечера увезли на скорой из его квартиры на 4-й Тверской-Ямской.

У него обнаружили серьёзные гематомы на голове и кровоизлияние. Предварительно, пенсионер упал и ударился головой.

В 2022 году Алексей Мастеропуло стал жертвой телефонных мошенников и потерял $15 тысяч. Разводилы действовали по стандартной схеме: заявили, что деньги похищены, и предложили вернуть их, если тот переведёт оставшиеся накопления на безопасные счета.