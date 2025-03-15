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14 марта, 22:01

США объявили посла ЮАР Эбрахима Расула персоной нон грата

Посол ЮАР в США Эбрахим Расул. Обложка © X / Paula Breytenbach

Посол ЮАР в США Эбрахим Расул. Обложка © X / Paula Breytenbach

Американский госсекретарь Марко Рубио объявил посла Южно-Африканской Республики в Вашингтоне Эбрахима Расула персоной нон грата. Соответствующий пост глава Госдепа опубликовал в соцсетях.

«Послу Южной Африки в США больше не рады в нашей великой стране. Эбрахим Расул — расовый политик, который ненавидит Америку и ненавидит президента. Нам нечего с ним обсуждать», — говорится в заявлении Рубио.

Госсекретарь сослался на информацию из материала Breitbart с цитатами главы диппредставительства, в которых он критиковал политику Дональда Трампа. В тексте южноафриканский дипломат подвергает жёсткой критике президента, обвиняя его в поддержке идеологии «превосходства белой расы» и игнорировании глобальных политических норм.

Рубио: Европа настаивает на новых санкциях против России, но США против
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Напомним, ранее политическая партия в ЮАР послала американского миллиардера Илона Маска к чёрту. Так в Африке отреагировали на оскорбления в адрес лидера фракции со стороны бизнесмена.

Тимур Хингеев
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