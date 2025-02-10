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9 февраля, 22:32

«Миллиардер-маньяк»: Южноафриканская партия послала Илона Маска к чёрту

Политики из ЮАР послали к чёрту Илона Маска и его союзников в США и Израиле

Южноафриканская партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) резко ответила на заявление предпринимателя Илона Маска, который призвал объявить лидера партии Джулиуса Малему международным преступником. В своём заявлении EFF назвала Маска «миллиардером-маньяком» и обвинила его во вмешательстве во внутренние дела ЮАР.

Поводом для конфликта стало видео в социальной сети X, на котором, как утверждает Маск, Малема призывает к насилию против белого населения. Партия заявила, что не намерена терпеть оскорбления в адрес своего лидера и считает действия Маска попыткой подрыва суверенитета Южной Африки.

«EFF пользуется случаем, чтобы послать Илона Маска и всех его союзников в США, Израиле и правых группах в Южной Африке, которые мобилизовали Маска, к чёрту», — говорится в заявлении партии.

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Ранее глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что учителя Калифорнии прививают детям неправильные ценности. Бизнесмен считает, что в штате в учениках воспитывают идеи расизма, сексизма и коммунизма.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
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