Маск: Учителя Калифорнии прививают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма

По мнению американского миллиардера Илона Маска, учителя Калифорнии прививают детям неправильные ценности. Бизнесмен считает, что в штате в учениках воспитывают идеи расизма, сексизма и коммунизма.

«Учителя в Калифорнии тратят своё время на то, чтобы прививать детям идеи расизма, сексизма и коммунизма. <...> Это нужно прекратить», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Маск добавил, что это время можно тратить на другое. Например, педагоги могут обучать детей навыкам, которые действительно помогут им добиться успеха в жизни.

Ранее американский миллиардер призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. По его словам, никто их не слушает. Тем временем на работу этих радиостанций тратится около 1 миллиарда долларов в год из денег налогоплательщиков США.