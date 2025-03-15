В Госдуме обсудили вопросы лидерства России в сфере ИИ

В Государственной думе состоялся круглый стол, посвящённый вопросам лидерства России в сфере искусственного интеллекта. Необходимые шаги для достижения намеченной цели депутаты обсудили с представителями бизнеса, министерств и ведомств, сообщает РИА «ФедералПресс».

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи отметил, что ИИ уже давно активно используется в повседневной жизни. Также он напомнил о внимании наших властей к развитию технологий и существовании стратегии по развитию ИИ. По мнению парламентария, важно учитывать как внутренние задачи, так и внешние вызовы, чтобы не отстать от других стран.

Заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко в свою очередь сообщил, что работа над развитием ИИ в России началась ещё в 2018 году. Затем произошли два события, которые сильно сказались на отрасли.

«Во-первых, это появление санкций, которые очень сильно повлияли на развитие высокотехнологичных направлений. Второе, это появление больших генеративных моделей», — заявил Борисенко, добавив, что эти события дали старт колоссальной работе.

Кроме того, участники круглого стола поговорили об опасности нейросетей. Так, Андрей Свинцов, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, указал на опасность дипфейков и контента, созданного с помощью ИИ. Особое внимание он призвал уделить вопросам интеллектуальных прав, так как многие дизайнеры и художники используют ИИ, а затем выдают клиентам работы, которые им не принадлежат.

В конечном итоге вопрос о необходимости отдельного закона, регулирующего ИИ, остался открытым. Эксперты выразили разные мнения: одни поддержали разработку закона, а другие допустили, что это может затормозить развитие отрасли.